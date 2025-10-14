Новые санкции против России тормозят две страны ЕС. Фото:

Євросоюз ніяк не може затвердити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Проти нових обмежень проти країни-агресора виступають дві країни Євросоюзу — Словаччина та Австрія. Представники обох країн на зустрічі послів виступили за те, щоб питання санкцій вирішувалося безпосередньо на переговорах лідерів ЄС 23 жовтня. Про це повідомило Radio Free Europe/Radio Liberty.

Зазначається, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо хоче дізнатися на саміті, як нові антиросійські санкції вплинуть на ціни енергоносіїв у Європі. Також він вимагає поступок щодо можливої ​​заборони на продаж бензинових та дизельних авто в ЄС.

Натомість Австрія вимагає скасувати європейські санкції проти російських олігархів Олега Дерипаскі та Дмитра Бєлоглазова. Інші країни блоку незадоволені позицією Відня, бо вважають це лобіюванням власних економічних інтересів.

Нагадаємо, 19 вересня Європейська комісія схвалила 19-й пакет санкцій проти РФ. Нові санкції охоплять кілька сфер й запровадять заборону імпорту до ЄС європейського скрапленого природного газу, обмежать ще 118 суден так званого «тіньового флоту». Російські компанії «Роснефть» і «Газпромнефть» будуть на повній забороні транзакцій.

Однак ці обмеження досі не вдається запровадити, бо деякі країни Євросоюзу блокують їх.

