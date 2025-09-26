Країна ЄС заблокувала 19-й пакет санкцій проти РФ. Фото:

В Європейському Союзі блокують нові санкції проти Російської Федерації.

У п’ятницю, 26 вересня, посли країн-членів ЄС вперше обговорили новий пакет санкцій. Проте представники Словаччини виступили проти ухвалення цих обмежень. Про це журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк повідомив у соціальній мережі Х.

Ймовірно, до саміту у Копенгагені наступного тижня зеленого світла не буде. Словаччина поки що блокує, — написав він.

Нагадаємо, 19 вересня Європейська комісія схвалила 19-й пакет санкцій проти РФ. Нові санкції охоплять кілька сфер. Зокрема, у сфері енергетики буде заборонено імпорт до ЄС європейського скрапленого природного газу.

Також будуть накладені санкції на ще 118 суден так званого «тіньового флоту». Крім того, великі енерготорговельні компанії «Роснефть» і «Газпромнефть» тепер будуть на повній забороні транзакцій, а інші компанії також потраплять під заморожування активів.