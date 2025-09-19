Урсула фон дер Ляєн, фото: Wikimedia Commons

Єврокомісія сьогодні, 19 вересня, схвалила для подальшого розгляду Європейською радою новий — вже 19-й — пакет санкцій проти РФ.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у повідомленні, опублікованому на сайті Єврокомісії, розповіла про основні елементи цього пакету.

Вона наголосила, що за останній місяць Росія «продемонструвала весь ступінь своєї зневаги до дипломатії та міжнародного права»:

здійснила одні з наймасштабніших ударів ракетами та дронами по Україні, завдаючи ударів як по урядових будівлях, так і по цивільних будинках, зокрема вразивши представництво Євросоюзу у Києві;

загрози для ЄС також зростають — за останні два тижні російські «шахеди» порушили повітряний простір Євросоюзу як у Польщі, так і в Румунії.

Це не дії того, хто хоче миру, президент Путін знову і знову ескалює ситуацію. У відповідь Європа посилює тиск. Ось чому сьогодні я представляю наш 19-й пакет санкцій, — додала фон дер Ляєн.

За її словами, нові санкції охоплять кілька сфер. Зокрема, у сфері енергетики буде заборонено імпорт до ЄС європейського скрапленого природного газу (СПГ).

Військова економіка Росії підтримується за рахунок доходів від викопного палива. Ми хочемо скоротити ці доходи. Тож ми забороняємо імпорт російського СПГ на європейські ринки, — зазначила очільниця Єврокомісії.

Настав час закрити кран. Ми готові до цього. Ми як ніколи економили енергію, диверсифікували постачання та інвестували в джерела енергії з низьким вмістом вуглецю. Сьогодні ці зусилля окупаються, — додала вона.

Також будуть накладені санкції на ще 118 суден так званого «тіньового флоту». Загалом зараз під санкціями ЄС значиться понад 560 суден.

Крім того, великі енерготорговельні компанії «Роснефть» і «Газпромнефть» тепер будуть на повній забороні транзакцій, а інші компанії також потраплять під заморожування активів.

Зараз ми переслідуємо тих, хто підживлює російську війну шляхом закупівлі нафти з порушенням санкцій. Ми націлені на нафтопереробні заводи, нафтотрейдерів, нафтохімічні компанії в третіх країнах, включаючи Китай. За три роки нафтові доходи Росії в Європі впали на 90%. Зараз ми перегортаємо цю сторінку назавжди, — додала фон дер Ляєн.

Також санкцій торкнуться фінансового сектору — ЄС накладе заборону на операції на додаткові банки в Росії та третіх країнах.

Ми посилюємо придушення обходу. Оскільки тактика ухилення стає все більш складною, наші санкції адаптуються, щоб залишатися попереду. Тому вперше наші обмежувальні заходи вдарять по криптоплатформам і заборонять операції в криптовалютах, — зазначила очільниця ЄК.

Також будуть запроваджені нові прямі експортні обмеження для предметів і технологій, які використовуються на полі бою. Зокрема йдеться про 45 компаній в Росії і третіх країнах, які надають пряму чи непряму підтримку російському військово-промисловому комплексу.

У війні, керованій інноваціями, припинення доступу Росії до ключових технологій має вирішальне значення. Перш за все, коли йдеться про дрони, — зазначила фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що санкції серйозно впливають на економіку Росії:

процентна ставка та інфляція залишаються стабільно високими, російський доступ до фінансування послідовно знижується;

перегріта воєнна економіка Росії виходить на межі своїх можливостей;

серед перших російських запитів на переговорах — послаблення санкцій.