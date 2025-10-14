Российский Shahed. Фото: Х

Російський дрон-камікадзе типу Shahedвиставили у будівлі парламенту Великої Британії.

Ударний безпілотник, яким російські війська намагалися атакувати Україну, до Лондона привіз міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Цей БпЛА він продемонстрував британцям і наголосив, що цілий флот такого металобрухту може знищити критичну інфраструктуру. Про це польський дипломат 14 жовтня повідомив у соціальній мережі Х.

Сьогодні в британському парламенті я продемонстрував іранський дрон Shahed 136, який Росія використовувала проти України. Кремль за допомогою таких дронів тероризує українців, а за допомогою приманок вторгся в польське небо, — йдеться у повідомленні.

Польський міністр додав, що російський диктатор Володимир Путін програє війну проти України, тільки коли визнає, що її початок був помилкою. Сікорський зазначив, що глава РФ «має зрозуміти, що йому не перемогти в цій війні».

Нагадаємо, країна-агресор Росія регулярно атакує Україну дронами-камікадзе, використовуючи їх для ударів по критичній та цивільній інфраструктурі.

Зокрема, у ніч на 14 жовтня окупанти запустили по Україні 96 ударних безпілотників різного типу, зокрема й БпЛА типу «Шахед». Українська протиповітряна оборона зуміла знешкодити 69 ворожих безпілотників. А 27 російських дронів влучили по семи локаціях.