Поражён нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области РФ, фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в РФ — Генштаб

16 окт 2025, 13:17
999

У ніч на сьогодні, 16 жовтня, Сили оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області РФ.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Саратовський нафтопереробний завод — одне з найстаріших нафтопереробних підприємств росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти становив 4,8 млн тонн. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил рф", — зазначили у Генштабі.

У Генштабі додали, що Сили оборони України послідовно реалізують комплекс заходів із ураження критичних елементів воєнно-промислової бази РФ, щоб позбавити її можливості продовжувати агресію.

Цієї ночі росіяни у соцмережах повідомляли про велику кількість вибухів у Саратові. Також було закрито місцевий аеропорт.

Источник: Ракурс


