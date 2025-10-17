Дональд Трамп, фото: PICRYL

https://racurs.ua/n209765-my-budem-na-svyazi-s-zelenskim-tramp-o-zaplanirovannoy-vstreche-s-putinym-v-vengrii.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп сьогодні, 17 жовтня, під час брифінгу на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі розповів, чи буде Зеленський присутній на його майбутній зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті.

За словами Трампа, його зустріч із Путіним скоріше за все буде двосторонньою, оскільки Зеленський та Путін ворогують.

Найімовірніше, це буде двостороння зустріч, але перебуватимемо на зв’язку з президентом Зеленським, — зазначив він.

Також Трамп розповів, чому саме було обрано Угорщину як місце зустрічі з Путіним.

За словами президента США, йому подобається премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Це лідер, який нам подобається. Нам подобається Віктор Орбан. Він подобається йому (Путіну — ред.), він подобається мені. Це безпечна країна. Вони роблять дуже гарну роботу. Він є добрим лідером у сенсі управління своєю країною, — зазначив Трамп.

На думку Трампа, Орбан буде «дуже хорошим господарем» майбутньої зустрічі.