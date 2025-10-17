Суд в Польше отказал в экстрадиции подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца

Газопровод «Северный поток» был взорван в сентябре 2022 года, фото: Wikimedia Commons

Окружний суд Варшави відмовив у екстрадиції до Німеччини українця Володимира Ж., якого німецькі правоохоронці підозрюють у причетності до підриву газогонів «Північний потік» у вересні 2022 року, та скасував його досудове утримання під вартою.

Про це повідомляє «Польське радіо».

Суддя Даріуш Любовський пояснив це рішення тим, що Німеччина не надала відповідних документів.

Це один із найважливіших днів в історії польської системи правосуддя, — заявив адвокат українця Тимотеуш Папроцький після оголошення судом рішення у справі.

Адвокат висловив задоволення рішенням судді:

І польське законодавство, і законодавство міжнародне, і законодавство ЄС ясно показали, що не можна, щоби українські громадяни були переслідувані і несли кримінальну відповідальність за дії проти Росії, яка є агресором. А те, що Росія є агресором, сьогодні неодноразово пролунало в рішенні польського суду.

Отже, не можна, щоби фізичні особи були переслідувані і несли кримінальну відповідальність. Це також сигнал для Німеччини — закон треба розуміти та інтерпретувати з духом, заради якого його було створено, — додав він.

Таким чином, європейський ордер на арешт для українця, який раніше видав Федеральний суд Німеччини, не може бути виконаний.

Сторони ще можуть оскаржити рішення окружного суду до Апеляційного суду.

На рішення суду відреагував на своїй сторінці у соцмережі X прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Польський суд відмовив у екстрадиції до Німеччини громадянина України, підозрюваного у вибуху «Північного потоку-2», та звільнив його з-під варти. І це справедливо. Справу закрито, — зазначив він.

Також рішення суду прокоментував міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, повідомляє RMF24.

У Польщі було судове рішення, яке я поважаю, тому що ми визнаємо принцип поділу влади, — відповів Вадефуль на запитання журналіста.

Він додав, що роль виконавчої влади «не полягає у втручанні» в судові рішення, «особливо в інших країнах».

ЗМІ зазначають, що це рішення варшавського суду схоже на рішення, яке двома днями раніше ухвалив Касаційний суд в Італії щодо українця Сергія Кузнєцова, якого Німеччина також підозрює у справі про підрив «Північних потоків».

Джерело: «Польське радіо», RMF24