Украинца задержали в Польше за подрыв «Северных потоков»

Українця затримали у Польщі через підозру в причетності до вибуху на газогонах «Північний потік».

Українського громадянина Володимира З. затримали у місті Прушкув. Чоловіка, якого розшукували за європейським ордером, перевели до районної прокуратури у Варшаві. Процедуру екстрадиції очікують невдовзі. Про це повідомило видання RMF24.

Як розповів адвокат затриманого Тимотеуш Папроцький, що на думку захисту немає підстав для екстрадиції українця до Німеччини. І жодної можливості висунути звинувачення будь-кому, хто брав участь у підриві, немає.

Адвокат зазначив, що «Північні потоки» належать Росії, а прибутки від газогонів йдуть на війну проти України. Також невідомо, чи затриманий брав участь у цих підривів.

Нагадаємо, вибухи на «Північних потоках» сталися 26 вересня 2022 року та серйозно пошкодили обидва газопроводи. За кілька днів до цього неподалік маршруту газопроводу перебувало судно Andromeda, яке орендована польська компанія з власниками із України.

Наприкінці серпня в Італії затримали 49-річного українця Сергія Кузнєцова, якого звинувачують у причетності до підриву газопроводів. А німецька поліція ідентифікувала усіх причетних до підриву «Північних потоків» у 2022 році. Слідство вважає, що у підриві газогонів у Балтійському морі брали участь четверо водолазів, фахівець з вибухівки, шкіпер та координатор групи.

