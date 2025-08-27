Слідство ідентифікувало всіх причетних до підриву «Північних потоків. Фото:

https://racurs.ua/ua/n208746-nimecka-policiya-identyfikuvala-vsih-prychetnyh-do-pidryvu-pivnichnyh-potokiv-zmi.html

Ракурс

Слідство ідентифікувало усіх причетних до підриву «Північних потоків» у 2022 році.

У підриві газогонів у Балтійському морі брали участь четверо водолазів, фахівець з вибухівки, шкіпер та координатор групи. Всі вони перебували й працювали з яхти Andromeda, про що свідчать ДНК та відбитки пальців. Всі шестеро підозрюваних мають відношення до України. Вже видані ордери на їхній арешт. Про це повідомили видання Die Zeit, Süddeutsche Zeitung та ARD.

Наразі заарештовано Сергія Кузнєцова, який в Італії чекає на рішення суду щодо екстрадиції до Німеччини. Крім того, встановлено особу інструктора з дайвінгу Володимира С. (який перебував у Польщі, але після німецького ордеру залишив країну).

Також серед фігурантів: Всеволод К. (у 2024 грудні загинув на війні), Євген У. (нібито відповідав за вибухівку), професійна дайверка Валерія Т., капітан яхти з паспортами на ім’я «Михайло Попов» та «Юрій Котенко».

Нагадаємо, вибухи на «Північних потоках» сталися 26 вересня 2022 року та серйозно пошкодили обидва газопроводи. За кілька днів до цього неподалік маршруту газопроводу перебувало судно Andromeda, яке орендована польська компанія з власниками із України.

Днями в Італії затримали 49-річного українця Сергія Кузнєцова, якого звинувачують у причетності до підриву газопроводів у Балтійському морі. Фігурант вже заявив, що під час вибухів перебував в Україні, а до Італії приїхав із сімейних причин. Також він не погоджується на екстрадицію до Німеччини.

Джерела: Die Zeit, Süddeutsche Zeitung, ARD