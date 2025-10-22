Миллион гривен заработали мошенники собирая донаты. Фото: НПУ, ОГП

Шахраї з Києва збирали донати від імені відомого Героя України.

Зловмисники, якими виявилися 17-річний та 20-річний кияни, створили в соцмережі TikTok фейкову сторінку командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта (Мадяра) Бровді. Пів року вони збирали гроші нібито «для військових», але гроші витрачали на власні потреби. Ділки збагатилися на щонайменше 1 млн грн. Про це Офіс генпрокурора та Нацполіція 22 жовтня повідомили в Telegram.

Поліцейські зʼясували, що зловмисники створили у популярній соцмережі TikTok низку фейкових акаунтів, використовуючи справжнє ім’я відомого українського військовослужбовця, якому президент України за особисту відвагу та героїзм надав звання Героя України, — зазначили в поліції.

Кіберполійцейські встановили адміністраторів шахрайських акаунтів та місця їхнього проживання. Ними виявилися мешканці Одещини. Відомо про сімох громадян, які перерахували кошти на рахунки фігурантів.

Слідчі кваліфікували дії ділків за ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб із використанням електронних засобів) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до восьми років тюрми.

Нагадаємо, троє зловмисників з Черкаської області створювали фейкові акаунти в соцмережах і збирали кошти нібито на потреби ЗСУ. Вони використовували фотографії документів українських військовослужбовців і змогли привласнити понад 2,5 млн грн.