Стійкість мобільного зв’язку під час блекаутів в Україні планують покращити.

Про це сьогодні, 27 жовтня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров за результатами засідання Ставки верховного головнокомандувача

За його словами, на Ставці, зокрема, були розглянуті ключові питання захисту української енергетичної інфраструктури.

Також заслухали доповіді щодо російських атак на енергетичні об'єкти та стійкості мобільного зв’язку. Обговорили пріоритети захисту та конкретні напрями співпраці з партнерами для зміцнення системи ППО, — зазначив Умєров.