В Житомирской области 31 октября подорвались два автомобиля, фото: полиция Житомирщины

На Житомирщині у прикордонній зоні сьогодні, 31 жовтня на мінах підірвалися два автомобілі. В результати

Про це повідомляє прес-служба поліції Житомирщини.

В лісових масивах на півночі області внаслідок наїзду транспортних засобів на вибухові пристрої загинули п’ятеро людей, ще троє - зазнали травм. Попередньо встановлено, що в обох випадках місцеві жителі заїхали на заміновані території, самовільно змінивши визначені маршрути, — розповіли у поліції.

Як встановили поліцейські, у першому випадку:

місцеві жителі на автомобілі УАЗ рухались уздовж державного кордону для проведення запланованої вирубки лісу. Вони змінили маршрут та заїхали за попереджувальні позначення на місцевості. Автомобіль натрапив на вибуховий пристрій, унаслідок чого стався вибух;

у результаті загинули п’ятеро чоловіків, жителів місцевої громади, віком від 19 до 65 років. Ще двоє чоловіків, віком 25 і 40 років, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були доставлені до лікарні.

У другому випадку:

55-річний та 32-річний жителі Коростенщини, здійснюючи перевезення лісопродукції на автомобілі ЗІЛ, наїхали на міну;

унаслідок вибуху молодший із чоловіків отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Нині поліцейські встановлюють обставини подій.

Правоохоронці закликають громадян неухильно дотримуватися правил безпеки та не наближатися до прикордонних територій, де встановлені попереджувальні знаки «Стоп! Міни!».