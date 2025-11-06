Новости
Во время Революции достоинства, фото: «Википедия»

103 обвиняемых по делам Майдана избежали ответственности из-за сроков давности — ОГП

6 ноя 2025, 20:17
999

Суди через завершення термінів давності звільнили від кримінальної відповідальності вже 103 обвинувачених у злочинах проти учасників Революції гідності.

Про це повідомляє видання «Громадське» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Серед звільнених від відповідальності:

  • чотири високопосадовці;
  • 86 правоохоронців (з яких 10 — слідчі);
  • троє прокурорів;
  • четверо службовців;
  • шестеро цивільних.

Їм вдалось уникнути кримінальної відповідальності, адже строки давності розгляду справ щодо особливо тяжких злочинів становлять десять років.

За даними ОГП:

  • загалом у справах Майдану було повідомлено про підозру 578 людям, серед яких 51 високопосадовець, 324 правоохоронці, 33 суддів, 26 прокурорів та 102 цивільних;
  • з обвинувальних актів щодо понад 500 людей, скерованих до суду, законної сили набрали вироки лиш стосовно 71 людини. Серед них 10 засуджені заочно, і лише 12 (троє колишніх правоохоронців та дев’ятеро цивільних) засуджені до позбавлення волі з реальним відбуванням покарання;
  • у розшуку перебувають понад 70 правоохоронців і високопосадовців, які переховуються на території Росії і тимчасово окупованих територіях України.

Джерело: «Громадське»

