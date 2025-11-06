Во время Революции достоинства, фото: «Википедия»

Суди через завершення термінів давності звільнили від кримінальної відповідальності вже 103 обвинувачених у злочинах проти учасників Революції гідності.

Про це повідомляє видання «Громадське» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Серед звільнених від відповідальності:

чотири високопосадовці;

86 правоохоронців (з яких 10 — слідчі);

троє прокурорів;

четверо службовців;

шестеро цивільних.

Їм вдалось уникнути кримінальної відповідальності, адже строки давності розгляду справ щодо особливо тяжких злочинів становлять десять років.

За даними ОГП:

загалом у справах Майдану було повідомлено про підозру 578 людям, серед яких 51 високопосадовець, 324 правоохоронці, 33 суддів, 26 прокурорів та 102 цивільних;

з обвинувальних актів щодо понад 500 людей, скерованих до суду, законної сили набрали вироки лиш стосовно 71 людини. Серед них 10 засуджені заочно, і лише 12 (троє колишніх правоохоронців та дев’ятеро цивільних) засуджені до позбавлення волі з реальним відбуванням покарання;

у розшуку перебувають понад 70 правоохоронців і високопосадовців, які переховуються на території Росії і тимчасово окупованих територіях України.

