Еврокомиссия ограничила выдачу шенгенских виз для россиян в страны ЕС

Відтепер громадяни країни-агресора не зможуть отримувати багаторазові шенгенські візи. Кожного разу, коли особи з паспортом Російської Федерації плануватимуть поїздку до країн ЄС, їм доведеться подавати нову заявку на візу. Про це 7 листопада повідомила прес-служба Європейської комісії.

У Брюсселі вважають, що такий крок дозволить ретельно перевіряти кожного заявника і зменшити потенційні ризики для безпеки Європи. А росіян, які подаватимуть заявки на візи, посилено перевірятимуть.

Однак деякі громадяни РФ все ж зможуть отримати багаторазові візи, бо Єврокомісія додала кілька винятків. Зокрема, вони передбачені для правозахисників та незалежних журналістів.

Також це стосується близьких родичів-громадян Євросоюзу або росіян, які постійно проживають у країнах європейського блоку. Ці особи зможуть претендувати на річну мультивізу, якщо протягом попередніх двох років уже тричі отримували та належно використовували шенгенські візи.

В ЄК наголосили, що відповідне рішення ухвалили з огляду на підвищені ризики для безпеки, включаючи «використання міграції як зброї, акти саботажу та потенційне зловживання візами».

Нагадаємо, у червні країни Балтії, Північної Європи та Польщі домовились заборонити в’їзд до Шенгенської зони громадянам Російської Федерації, які брали участь в агресії проти України.