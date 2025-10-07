В Евросоюзе хотят ограничить поездки российских дипломатов из-за шпионажа. Фото:

Ракурс

Євросоюз хоче обмежити пересування російських дипломатів у межах блоку.

Уряди Європейського Союзу зробили таку відповідь на сплеск спроб саботажів, які, за даними західних розвідок, часто очолюють шпигуни, що діють під дипломатичним прикриттям. В Європі розвідка вважає, що саме шпигуни РФ відповідальні за підпали, кібератаки, диверсії на обʼєктах інфраструктури та вторгнення дронів. Про це пише видання Financial Times із посиланням на джерела.

Європейські спецслужби стверджують, що російські шпигуни під прикриттям дипломатів часто ведуть операції за межами країни, де офіційно працюють, щоб легше уникати контррозвідувального нагляду.

В ЄС хочуть запровадити нові правила, які зобов’яжуть повідомляти російських дипломатів інші уряди про свої плани подорожей, перш ніж перетинати кордон країни, де вони акредитовані.

FT пише, що цю ініціативу просуває Чехія, а для її ухвалення потрібна одностайна підтримка. Угорщина раніше виступала проти цього, але вже зняла вето. Однак ухвалення цього питання гальмує Австрія, яка вимагає скасування санкцій з російського олігарха Олега Дерипаски, щоб компенсувати збитки австрійському банку Raiffeisen, який був змушений сплатити штрафи в Росії.

Нагадаємо, 19 вересня Європейська комісія схвалила 19-й пакет санкцій проти РФ. Нові санкції охоплять кілька сфер. Зокрема, у сфері енергетики буде заборонено імпорт до ЄС європейського скрапленого природного газу. Також будуть накладені санкції на ще 118 суден так званого «тіньового флоту».

Однак 26 вересня представники Словаччини виступили проти ухвалення цих обмежень.

Джерело: Financial Times