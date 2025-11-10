НАБУ устроило обыски у бизнесмена Тимура Миндича. Фото:

https://racurs.ua/n210185-nabu-ustroilo-obyski-u-soratnika-zelenskogo-mindicha-smi.html

Ракурс

НАБУ влаштувало обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча.

Вранці у понеділок, 10 листопада, детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками та співвласника студії «Квартал 95» й соратника президента Володимира Зеленського. Обшук у Міндіча відбувається у Києві. Про це повідомила «Українська правда» із посиланням на джерела.

Наразі відсутні будь які деталі щодо слідчих дій. У НАБУ інформацію також не коментували.

Також ЗМІ пишуть, що Міндіч утік з України за декілька годин до обшуків.

У липні ЗМІ інформували, що НАБУ і САП готують підозру Тимуру Міндічу. Також заявлялося, що цей бізнесмен може стати фігурантом розслідування американського ФБР, яке може може стосуватися відмивання коштів.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру чинному народному депутату України у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом. Парламентар отримав понад 9 млн грн однієї з фірм, пообіцявши її представникам допомоги отримати дозвіл на транскордонне перевезення мінеральних добрив. Згодом частину цих грошей нардеп витратив на купівлю двох люксових автомобілів — BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG.

Джерело: «Українська правда»