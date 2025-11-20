Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Кот Келлог покинет пост спецпосланника США в январе. Фото:

Келлог покинет пост спецпосланника Трампа в январе — Reuters

20 ноя 2025, 09:27
999

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа щодо України Кіт Келлог залишили свою посаду.

Келлог піде у відставку в січні. Чиновник вже повідомив колегам, що планує залишити адміністрацію президента Сполучених Штатів. Келлог вважає, що наразі у Вашингтоні забагато чиновників працюють над українським напрямом. Про це повідомило Reuters із посиланням на джерела.

Також серед причин відходу:

  • нестача розуміння в адміністрації, що саме РФ затягує переговори;
  • особисто він і не планував залишатися надовго.

Вказується, що іноді Келлог сперечався зі спеціальним посланником президента США Стівом Віткоффом, який повторював деякі тези глави РФ Володимира Путіна і виступав за незбалансований обмін територіями як частину довгострокової мирної угоди.

Поки невідомо, хто замінить Келлога. У Штатах досі не має затвердженого Сенатом спецпосланця в Україні. Тимчасово місію США в Україні очолює Джулі Фішер.

Нагадаємо, у вересні президент України Володимир Зеленський порівняв спецпредставника президента США Кіта Келлога з системою Patriot. Тоді глава держави заявив, що коли Келлог перебуває в Києві, то російські окупанти не завдають масованих ударів.

Джерело: Reuters

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров