Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа щодо України Кіт Келлог залишили свою посаду.

Келлог піде у відставку в січні. Чиновник вже повідомив колегам, що планує залишити адміністрацію президента Сполучених Штатів. Келлог вважає, що наразі у Вашингтоні забагато чиновників працюють над українським напрямом. Про це повідомило Reuters із посиланням на джерела.

Також серед причин відходу:

нестача розуміння в адміністрації, що саме РФ затягує переговори;

особисто він і не планував залишатися надовго.

Вказується, що іноді Келлог сперечався зі спеціальним посланником президента США Стівом Віткоффом, який повторював деякі тези глави РФ Володимира Путіна і виступав за незбалансований обмін територіями як частину довгострокової мирної угоди.

Поки невідомо, хто замінить Келлога. У Штатах досі не має затвердженого Сенатом спецпосланця в Україні. Тимчасово місію США в Україні очолює Джулі Фішер.

Нагадаємо, у вересні президент України Володимир Зеленський порівняв спецпредставника президента США Кіта Келлога з системою Patriot. Тоді глава держави заявив, що коли Келлог перебуває в Києві, то російські окупанти не завдають масованих ударів.

