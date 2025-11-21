Дональд Трамп озвучил дедлайн для американского мирного плана. Фото:

Президент США Дональд Трамп назвав дедлайн для американського мирного плану.

Американський лідер вважає, що наступний четвер, 27 листопада, є «відповідним» терміном для ухвалення рішення щодо мирного плану для України. Однак Трамп додав, що термін можуть і продовжити, якщо справи підуть добре. Про це пише Clash Report.

Також сьогодні у розмові з журналістами Трамп припустив, що Україна втратить Донбас найближчим часом.

Вони втратять її найближчим часом, так, — відповів американський лідер на питання, чи доведеться Україні «відмовитися від частини території, яку ще не втратила у війні».

Крім того, господар Білого дому запевнив, що не збирається знімати нафтові санкції з Росії. І долав, що у якщо у майбутньому Росія становитиме загрозу для країн Балтії чи решти Європи, то «їх зупинять».

Як відомо, видання The Telegraph напередодні розкрило деталі мирного плану для України з 28 пунктів. Угода, серед іншого, передбачає, щоб Російська Федерація контролювала Донецьку та Луганську області. При цьому територія Донбасу юридично залишається за Україною, а Москва платитиме за їхню «оренду».

Нагадаємо, 21 листопада президент Володимир Зеленський підтвердив існування 28-пунктного мирного плану та заявив про ризики втрати підтримки Сполучених Штатів Америки. Він наголосив, що зараз на Україну здійснюється тиск, який є «одним з найважчих» за час повномасштабної війни. Україна може опинитися перед складним вибором між «втратою гідності» та ризиком втратити ключового партнера.

Джерело: Clash Report