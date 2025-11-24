Российское шпионское устройство обнаружили у берегов Великобритании. Фото:

Російський шпигунський пристрій виявили біля берегів Великої Британії.

Британські дайвери, які розчищали узбережжя, знайшли ймовірний російський пристрій стеження. Виявлено російський гідролокаційний буй RGB-1A. Його зазвичай використовують літаки Ту-142М. Про це повідомляє BBC.

Заявляється, що подібні пристрої вже знаходили у Великій Британії, а також у Ірландії та Литві. Експерти припускають, що ці пристрої були скинуті недавно, бо про це свідчить відсутність значних морських наростів на них.

Уперше такі пристрої застосували під час Другої світової війни, щоби виявляти німецькі підводні човни.

Нагадаємо, у листопаді біля британських берегів виявили російське шпигунське судно «Янтар», яке перебувало на межі британських вод на півночі Шотландії. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі тоді припустив, що корабель міг займатися збором інформації про підводну інфраструктуру.

У той район був відправлений фрегат королівських ВМС та літаки королівських Повітряних сил, а російський корабель спрямував лазери на британських пілотів.

