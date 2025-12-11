Британские банки против передачи Украине российских активов. Фото:

https://racurs.ua/n210837-banki-britanii-protiv-peredachi-ukraine-10-6-mlrd-dol-rossiyskih-aktivov-ft.html

Ракурс

Банки Великої Британії виступають проти передачі Україні заморожених активів РФ.

Британські банки не хочуть віддавати Україні заморожені російські активи у розмірі 8 млрд фунтів стерлінгів (10,6 млрд дол.) через відсутність гарантій відшкодування збитків у разі відповідних дій країни-агресора. Банкіри бояться, що можуть зіштовхнутися з «серйозними юридичними ризиками», тому «стурбовані з приводу законної сторони питання». Про це пише видання Financial Times.

Уряд створює прецедент, оскільки він ніколи не брав активи під контроль таким способом. Юридичний ризик полягає в тому, що, якщо Україна не виплатить борг, вам доведеться вилучити актив, який, як каже уряд, є вашим, але який Росія таким не вважає, — кажуть джерела газети.

Також, як інформує ЗМІ, британські банки з російськими активами є «ретельно охоронюваною таємницею». Самі банкіри не хочуть говорити про те, чи мають вони до цього відношення.

Нагадаємо, видання Financial Times інформувало, що уряд Франції не хоче розкривати Європі назви приватних банків, де зберігаються 18 млрд євро заморожених російських активів. Це друга за сумою кількість російських активів після міжнародного депозитарію Euroclear (185 млрд євро), який розташований в Бельгії.

Париж підтримує репараційний кредит Україні, який ініціювала Європейська комісія, але не хоче цього робити за рахунок активів французьких приватних банків.

Джерело: Financial Times