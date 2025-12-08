Франція приховує 18 млрд дол. активів РФ від ініціативи ЄС. Фото:

Франція приховує 18 млрд євро російських активів від ініціативи ЄС про кредит Україні.

Французький уряд підтримує репараційний кредит Україні. Однак не хоче цього робити за рахунок активів приватних банків Франції, де зберігаються 18 млрд євро. Це друга за сумою кількість російських активів після міжнародного депозитарію Euroclear (185 млрд євро), який розташований в Бельгії. Про це пише видання Financial Times.

Назви цих банків не розкриваються. Однак три поінформовані джерела розповіли журналістам, що більшість активів РФ зберігається в найбільшому банку Франції BNP Paribas.

У Парижі заявили, що на комерційні банки поширюються інші зобов’язання. Тому вони підтримують виділення репараційного кредиту лише з Euroclear.

Як відомо, 6 грудня Європейська комісія офіційно представила ідею репараційного кредиту коштом заморожених російських активів. Деталі не розголошували, однак ЗМІ писали, що сума кредиту становитиме 165 млрд євро. При цьому 140 млрд євро хочуть взяти з Euroclear і 25 млрд євро з приватних банків по всьому ЄС.

Нагадаємо, 28 листопада прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив Європейській комісії, що погодження репараційного кредиту для України у розмірі 140 млрд євро з використанням заморожених російських активів може завадити підписанню мирної угоди між Україною й РФ й матиме серйозні економічні та геополітичні наслідки.

