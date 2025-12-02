Новости
Российский танкер был атакован у берегов Турции

2 дек 2025, 11:27
Російський танкер Midvolga 2 з 13 членами екіпажу зазнав атаки в Чорному морі біля берегів Туреччини.

Це судно, яке прямувало з РФ до Грузії, зазнало атаки за 80 миль від турецького узбережжя. Після атаки судно не просить допомоги, ніхто з 13 членів екіпажу не постраждав. Танкер з працюючими двигунами слідує у напрямку Синопу. Про це повідомило видання Dunya з посиланням на Міністерство транспорту Туреччини.

На онлайн-платформі для відстеження суден VesselFinder вказується, що танкер Midvolga 2 був збудований у 2014 році і ходить під прапором РФ. Довжина судна становить 140 м.

Нагадаємо, 28 травня у Чорному морі поблизу турецьких берегів вибухнули та горіли два танкери із так званого тіньового флоту РФ. Ці танкери допомагають Росії продавати нафту після запроваджених за вторгнення в Україну санкцій. KAIROS потрапив під санкції Великої Британії та Євросоюзу, тоді як VIRAT — під санкції США та ЄС.

