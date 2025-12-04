Владимир Зеленский в Ирландии, скриншот видео

Чотири неідентифіковані безпілотники військового типу, ймовірно квадрокоптери, порушили безпольотну зону та полетіли в напрямку траєкторії польоту літака президента України Володимира Зеленського в морі поблизу аеропорту Дубліна пізно ввечері 1 грудня.

Про це повідомляє ірландське видання The Journal з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що літак Зеленського приземлився трохи раніше запланованого часу, а безпілотники за кілька хвилин досягли місця, де, як очікувалося, мав би цей літак бути, якби рухався за графіком.

Потім безпілотники полетіли до судна ВМС Ірландії LÉ William Butler Yeats, яке таємно було розгорнуто в Ірландському морі для візиту Зеленського.

Джерела видання повідомили, що безпілотники злетіли з північного сходу Дубліна і летіли до двох годин. Проводяться розслідування, щоб з’ясувати, чи злетіли безпілотники з суші, чи з непоміченого корабля.

Поки що невідомо, хто запустив і керував безпілотниками, а також де вони зараз перебувають.

Зазначається, що на дронах було увімкнене освітлення, тож не відкидається версія, що їх метою було зірвати прибуття рейсу до Дубліна. Ірландські спецслужби ідентифікували ці дрони як військові і що цей інцидент можна класифікувати як гібридну атаку.

За інформацією видання, вважається, що дрони не помітили літак Зеленського. Було ухвалене рішення не збивати дрони, і на борту військового корабля не чим вивести їх з ладу, окрім кулеметів. Також LÉ Yeats не має повітряного радара. Безпілотники також були поза зоною досяжності наявного в ірландських сил антидронового обладнання.

Вважається, що в той час патрулював ірландський військовий літак, але не втручався.

Сам візит Зеленського до Дубліна пройшов без особливих ексцесів. Однак його літак здійснив спеціальний зліт з аеропорту Дубліна, щоб обмежити ризик інцидентів з дронами.

Джерело: The Journal