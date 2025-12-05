Морская пехота Франции стреляла по дронам над стратегической базой ВМФ. Фото:

https://racurs.ua/n210722-vo-francii-strelyali-po-dronam-nad-bazoy-atomnyh-submarin.html

Ракурс

У Франції морські піхотинці відкрили вогонь по невідомих дронах.

Безпілотники пролітали над військово-морською базою Іль-Лонг, де розміщені атомні підводні човни з балістичними ракетами ядерних сил стримування Франції. П’ять БпЛА зафіксували 4 грудня ввечері над базою, яка межує з Брестською гаванню. Про це пише видання Le Figaro.

Французькі військові розпочали операції з боротьби з дронами і пошукову операцію. Охоронці бази відкрили вогонь по БпЛА. Видання не повідомляє, чи були повітряні цілі ліквідовані.

Як відомо, останніми місяцями в Європі фіксують дедалі частіші прольоти дронів над аеропортами й іншими чутливими зонами, у тому числі військовими.

Нагадаємо, 1 грудня чотири неідентифіковані БпЛА військового типу, ймовірно квадрокоптери, порушили безпольотну зону та полетіли в напрямку траєкторії польоту літака президента України Володимира Зеленського в морі поблизу аеропорту Дубліна в Ірландії.

Джерело: Le Figaro