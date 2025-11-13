Неизвестный дрон шпионил за танками Leclerc во Франции. Фото:

Дрон-шпигун слідкував за військовою колоною Збройних сил Франції

У ніч на 12 листопада над поліцейським відділком і залізничною станцією міста Мюлуз пролетів невідомий дрон. На той момент на станції перебував військовий конвой із танками Leclerc. Про це повідомило видання Le Monde.

Зазначається, що опівночі один із правоохоронців почув звук дрона надкомісаріатом. Звук апарата на низькій висоті зафіксували щонайменше двічі, однак сам БпЛА не побачили.

Згодом Центр інформації та командування Мюлуза отримав повідомлення про дрон, який пролітав над залізничною станцією Мюлуз-Північ, де з 23.30 стояв військовий ешелон із танками Leclerc, що повертався з навчань. Охоронець залізниці розповів, що дрон пролетів над колоною та зник у невідомому напрямку.

Прокуратура Мюлуза розпочала розслідування через навмисний проліт дрона над забороненою зоною. Однак слідство не виключає, що це могло трапитися випадково.

Нагадаємо, у жовтні в Естонії військові виявили кілька безпілотників біля військового містечка Реедо в південній частині країни. Дрони летіли безпосередній близькості від військового містечка 2-ї піхотної бригади. Один із БпЛА збили з антидронової рушниці.

