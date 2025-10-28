Невідомий дрон збили біля військового містечка в Естонії. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209958-nevidomyy-bpla-zbyly-bilya-viyskovogo-mistechka-v-estoniyi.html

Ракурс

Невідомі безпілотні літальні апарати зафіксували в Естонії.

Військові виявили кілька безпілотників біля військового містечка Реедо в південній частині країни. Дрони летіли безпосередній близькості від військового містечка 2-ї піхотної бригади. Один із БпЛА був збитий з антидронової рушниці. Про це 28 жовтня прес-секретар Генштабу Сил оборони Естонії Лійз Ваксманн заявила в коментарі виданню Postimees.

Зазначається, що Сили оборони разом із Департаментом поліції та прикордонної охорони намагалися знайти збитий безпілотник, але не змогли цього зробити. Деталей інциденту в Генштабі не стали розкривати, посилаючись на безпеку.

Естонські ЗМІ пишуть, що в Реедо базується 5-й ескадрон 7-го кавалерійського полку Сполучених Штатів Америки (5−7 CAV) — бронетанковий розвідувальний ескадрон.

Нагадаємо, 8 жовтня уряд Німеччини ухвалив закон, який дає право правоохоронцям збивати дрони, що порушують роботу аеропортів у країні. Цей закон ще має підтримати німецький парламент. У складі федеральної поліції буде створено спеціальний підрозділ для боротьби з дронами.

Джерело: Postimees