Естонія інвестує 3 млн євро в Starlink для Збройних сил України. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210116-estoniya-profinansuie-zakupivlu-ta-pidtrymku-system-starlink-dlya-ukrayiny.html

Ракурс

Естонія інвестує мільйони євро в Starlink для Збройних сил України.

Міністр оборони України Денис Шмигаль зустрівся з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром на полях засідання оборонного альянсу JEF. Очільник МОУ подякував колезі за рішення виділити 3 млн євро на закупівлю та підтримку систем супутникового зв’язку Starlink. Про це Шмигаль 5 листопада повідомив у соцмережі Х.

За словами міністра, з Певкуром він мав предметну зустріч, в ході якої обговорили зміцнення української протиповітряної оборони, виробництво дронів та створення спільних оборонних підприємств. Також обговорили підготовку українських військових у межах операції Legio.

Також очільник МОУ наголосив на необхідності конфіскації заморожених російських активів і додав, що агресор має заплатити за скоєне.

Нагадаємо, станом на квітень 2025 року Україна отримала понад 50 тис. терміналів «Старлінк» від партнерів та донорів, з них 29 тис. 500 — від Польщі.

У серпні з’явилася інформація, що через президентське вето Польща не зможе оплачувати роботу терміналів Starlink в Україні, але згодом цю інформацію Варшава спростувала.