Вето президента Польщі Кароля Навроцького не вимкне Starlink для України. Фото:

https://racurs.ua/ua/n208692-polscha-ne-vymkne-ukrayini-dostup-do-starlink-ofis-navrockogo.html

Ракурс

У Польщі заперечили, що вето президент Кароля Навроцького вплине на доступ Україні до Starlink.

Поляки не відключатимуть Україні послуги супутникового інтернету від «Старлінк». Цей зв’язок фінансується на підставі положень чинного закону, а проект, поданий до Сейму президентом, зберігає цей статус-кво. Про це керівник Офісу президента Польщі Збігнєв Богуцький написав у соціальній мережі Х.

Вето президента Навроцького не вимикає інтернет Starlink для України, оскільки витрати на цей зв’язок фінансуються на підставі положень чинного закону, а проект, поданий до Сейму президентом, зберігає цей стан речей. Достатньо у вересні оперативно провести цю президентську ініціативу через польський парламент, — йдеться у повідомленні.

Навроцький 25 серпня наклав вето на законопроект про продовження захисту для українських біженців до 4 березня 2026 року. Документ передбачав виплати і безкоштовне медичне обслуговування для безробітних українців. У Варшаві вважають, що таку допомогу повинні отримувати лише ті, хто має роботу.

Після цього міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що через президентське вето Польща не зможе оплачувати роботу терміналів Starlink в Україні. Це також означало кінець підтримки зберігання даних українського уряду в безпечному місці.

Станом на квітень 2025 року Україна отримала понад 50 тис. терміналів «Старлінк» від партнерів та донорів, з них 29 тис. 500 — від Польщі.