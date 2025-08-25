Польща не зможе оплачувати зв’язок Starlink для України. Фото:

https://racurs.ua/ua/n208679-polscha-ne-zmoje-platyty-za-starlink-dlya-ukrayiny-cherez-veto-navrockogo-ministr.html

Ракурс

Польща не зможе оплачувати зв’язок Starlink для України через вето президента Карла Навроцького на закон про допомогу українським біженцям.

Це президентське вето «наосліп відключає інтернет» від Starlink для України. Це також означає кінець підтримки зберігання даних українського уряду в безпечному місці. Про це віце-прем'єр-міністр та міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський 25 серпня повідомив у соціальній мережі Х.

Я не можу уявити собі кращого подарунка для сил Путіна, ніж відключення інтернету в Україні, про що щойно ухвалив рішення президент. Пане президенте, ви повинні припинити сліпо атакувати уряд в ім’я політичної боротьби. Ви шкодите людям, які борються за свою незалежність, одночасно допомагаючи росії, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, гроші на «Старлінк» для України поляки беруть із Фонду допомоги, створеного на підставі закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом. Він передбачає, що цей супутниковий зв’язок надається до 30 вересня 2025 року. З 2022 по 2024 рік включно було виділено майже 323 млн злотих.

Нагадаємо, 25 серпня президент Польщі Кароль Навроцький ветував закон про допомогу для непрацюючих українців. Зокрема, скасовано щомісячну держану виплату 800 злотих на дитину за програмою «Родина 800+".

Навроцький заявив, що допомога 800+ має надаватися лише українцям, які працюють у Польщі. Такої ж думки він дотримується і щодо прав на охорону здоров’я.