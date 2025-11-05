Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Эстония инвестирует 3 млн евро в Starlink для Вооруженных сил Украины. Фото:

Эстония профинансирует закупку и поддержку систем Starlink для Украины

5 ноя 2025, 16:55
999

Естонія інвестує мільйони євро в Starlink для Збройних сил України.

Міністр оборони України Денис Шмигаль зустрівся з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром на полях засідання оборонного альянсу JEF. Очільник МОУ подякував колезі за рішення виділити 3 млн євро на закупівлю та підтримку систем супутникового зв’язку Starlink. Про це Шмигаль 5 листопада повідомив у соцмережі Х.

За словами міністра, з Певкуром він мав предметну зустріч, в ході якої обговорили зміцнення української протиповітряної оборони, виробництво дронів та створення спільних оборонних підприємств. Також обговорили підготовку українських військових у межах операції Legio.

Також очільник МОУ наголосив на необхідності конфіскації заморожених російських активів і додав, що агресор має заплатити за скоєне.

Нагадаємо, станом на квітень 2025 року Україна отримала понад 50 тис. терміналів «Старлінк» від партнерів та донорів, з них 29 тис. 500 — від Польщі.

У серпні з’явилася інформація, що через президентське вето Польща не зможе оплачувати роботу терміналів Starlink в Україні, але згодом цю інформацію Варшава спростувала.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров