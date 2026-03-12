Силы обороны Украины нанесли серию поражений по объектам оккупантов. Фото:

https://racurs.ua/n212576-sily-oborony-porazili-zrk-s-300-i-sklady-boepripasov-vraga-genshtab.html

Ракурс

Сили оборони України завдали серії уражень по військових об'єктах армії Росії.

У ніч на 12 березня було уражено пускову установку зенітного ракетного комплексу С-300В у районі Боровеньок на окупованій Луганщині, а також командно-спостережний пункт підрозділу загарбників поблизу Василівки на території окупованої Запорізької області. Також підтверджено ураження радіолокаційної станції зі складу зенітного ракетного комплексу С-300 у районі Севастополя. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Telegram.

Також українські військові влучили по складу матеріально-технічних засобів і складу боєприпасів у районі Дубівського на Луганщині, ремонтному підрозділу зі складу артилерійської бригади у районі Якимівки на Запоріжжі, а також ешелон з пально-мастильними матеріалами у районі Довжанська.

Крім того, підтверджено, що в результаті ураження польового артилерійського складу у районі Широкої Балки на Донеччині 11 березня було знищено понад 6 тис. боєприпасів різних номенклатур.

Нагадаємо, напередодні Сили оборони України атакували російські нафтобази у Бердянську (Запорізька область) та біля Джанкоя і Азовського (Крим). Також було завдано ураження по складах пально-мастильних матеріалів ворога у районах Бердянська та Кузнецівки.