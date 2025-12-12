Новости
Руслан Кравченко, фото: Офис генпрокурора

Отставку Кравченко опровергают в Офисе генпрокурора

12 дек 2025, 15:23
В Офісі генпрокурора спростовують інформацію про відставку генпрокурора Руслана Кравченка, котра сьогодні, 12 грудня, поширилася у ЗМІ.

Інформація, поширена окремими Telegram-каналами, про нібито подання Генеральним прокурором Русланом Кравченком заяви про відставку є недостовірною, — вказано в повідомленні прес-служба ОГП. — Жодних заяв про відставку Генеральний прокурор не подавав. Він перебуває на робочому місці та у повному обсязі здійснює свої повноваження.

Згодом сам Кравченко спростував повідомлення про відставку у своєму Telegram-каналі.

Я не подавав і не збираюся подавати у відставку. Я на своєму місці. І продовжую виконувати обов’язки Генерального прокурора, — зазначив Кравченко.

Я знаю кожного, хто працює зараз проти мене і прокуратури як інституції, можете не маскуватися, я за кожним прийду особисто. Я залишаюся там, де обіцяв бути, там, де найважче. Працюємо далі, не розслабляємось, — додав він.

