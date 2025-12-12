Умер 66-летний украинский певец Степан Гига

Степан Гига, фото: хор «Гомін»

У Львові у віці 66 років після тривалої хвороби помер співак і композитор, заслужений народний артист України Степан Гіга.

Про це повідомляє «ВВС News Україна» з посиланням на джерело у владі Львова.

Також про смерть співака повідомив львівський хор «Гомін».

Сьогодні нас покинув справжній метр української естради — Степан Гіга, — вказано в повідомленні на Instagram-сторінці хору. — Для хору «Гомін» ця втрата відчувається по-особливому. Його легендарний хіт «Цей сон» став для нас доленосним. Виконуючи цю пісню, ми відчули неймовірну енергію та любов тисяч слухачів, які співали її разом з нами в залах та мільйонами переглядали в соцмережах.

Тривалий час у ЗМІ циркулювала інформація про важку хворобу артиста, проте офіційну цю інформацію родина та прес-служба не коментували.

Найбільші хіти Степана Гіги — «Цей сон», «Золото Карпат», «Яворина» — вийшли ще в 90-х роках минулого століття та на початку нульових.

Але з початком повномасштабного вторгнення Степан Гіга переживав нову хвилю популярності — у соцмережі TikTok ці композиції стали «вірусними», і на його концерти масово почала приходити молодь.

Останній хіт Степана Гіги Mamma mia, в дуеті з Артемом Пивоваровим, вийшов на початку листопада 2025 року.

За, а інформацією видання ZAXID.NET, Степан Гіга помер в реанімації Першого ТМО Львова. У лікарні у важкому стані він перебував ще з 19 листопада, кілька днів тому стало відомо, що співаку ампутували ногу.

Раніше з’явилася інформація, що співак потрапив у лікарню через вірусну хворобу, але вона дала значні ускладнення через його цукровий діабет.

