Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс

Взрыв в баре на курорте в Швейцарии. Десятки человек погибли, более 100 ранены

1 янв 2026, 17:57
999

Декілька десятків людей загинули внаслідок вибуху та пожежі в барі на гірськолижному курорті Кран-Монтана в кантоні Валі у Швейцарії в ніч проти 1 січня. Вибух стався близько 01:30 за місцевим часом (03:30 мск) у барі Le Constellation, де понад 100 людей відзначали Новий рік.

Міністерство закордонних справ Італії заявило, що за інформацією поліції Швейцарії, загинули близько 40 людей, пише Reuters. Однак на прес-конференції, присвяченій пожежі, представники швейцарської поліції не навели точних даних, заявивши, що йдеться про декілька десятків загиблих.

За даними влади, поранення отримали близько 100 осіб, багато з них перебувають у тяжкому стані. Постраждалих госпіталізували із опіками. Медичні служби мобілізували 10 вертольотів, 40 машин швидкої допомоги та 150 медичних працівників. Відділення інтенсивної терапії лікарні в Сьоні (адміністративному центрі кантона Вале) повністю заповнене, постраждалих направляють до інших місць, прийняти поранених готуються у лікарнях Лозанни, Женеви та Цюріха. Серед поранених та загиблих багато громадян інших країн.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...
Новости партнеров