Безпілотники вдарили пор одному з російських військових підприємств.

У ніч на 5 січня дрони атакували оборонний завод АО «Енергія» в Єльці у Липецькій області РФ.

Атака почалася вчора ввечері, а в районі заводу гриміли гучні вибухи. Очевидці заявляли про чорний дим над територією підприємства. У мережі з’явилися світлини, зняті приблизно за 900 м від заводу. Про це повідомили російські ЗМІ та моніторингові Telegram-канали.

Як відомо, завод «Енергія» спеціалізується на виробництві хімічних джерел живлення: акумуляторів для безпілотників, авіації та флоту, а також автономних батарей для медичної, побутової та промислової техніки. Росіяни використовують продукцію цього заводу в оборонній промисловості, транспорті й енергетиці.

Це підприємство вже не вперше було атаковане. У 2025 році 23 травня та 15 липня по ньому вже били дрони. Тоді внаслідок однієї з атак загорівся цех і постраждали дев’ятеро працівників.

Нагадаємо, в ніч на 30 грудня Сили безпілотних систем Збройних сил України завдали удару по місцю складування, спорядження та підготовки пусків російських дронів типу Shahed і «Герань» у Донецькому аеропорту.