Москва подверглась массированной атаке беспилотников. Фото:

https://racurs.ua/n209908-drony-massirovanno-atakovali-moskvu-i-stolichnyy-region-rf-foto.html

Ракурс

Москва та Московська область у ніч проти 27 жовтня була атакована великою кількістю безпілотників.

Мер столиці РФ Сергій Собянін заявив про 35 «збитих» БпЛА, що прямували на російську столицю. Однак про пошкодження не звітував. Про це чиновник написав у Telegram.

За інформацією Telegram-каналу Astra, вибухи гриміли в різних містах Московської області, а не лише в столиці. Зокрема, у районі селища Комунарка фіксувалося задимлення.

Губернатор Московського регіону Андрій Воробйов заявив, що в місті Красногорську було пошкоджений житловий будинок, бо дрон нібито залетів у квартиру на 14 поверсі. Постраждали п’ятеро осіб.

Крім того, в аеропортах «Домодєдово» та «Жуковський» традиційно запроваджували тимчасові обмеження на зліт і посадку літаків.

Тим часом Міністерство оборони РФ заявили, що їхня протиповітряна оборона «перехопила та знищила» 193 безпілотники. Начебто 47 збили над Брянською областю, 42 — над Калузькою, 40 — над Московським регіоном, 34 з яких летіли на Москву, а також над Тульською областю. Решту «збивали» над територією Курської, Орловської, Ростовської, Воронезької, Оренбурзької, Тамбовської, Бєлгородської, Липецької та Самарської областей.

Нагадаємо, 23 жовтня Сили оборони України уразили стратегічний об'єкт російських загарбників — нафтопереробний завод «Рязанський», який є одним із найбільших у нафтопереробних заводів центральній частині РФ та належить компанії «Роснєфть». Були зафіксовані вибухи в районі цілі та масштабна пожежа на території підприємства.