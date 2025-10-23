Вражено НПЗ «Рязанський» у РФ, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n209863-syly-oborony-vrazyly-npz-ryazanskyy-genshtab.html

Ракурс

Сили оборони України в ніч на сьогодні, 23 жовтня, вразили стратегічний об'єкт російських загарбників, задіяний у забезпеченні збройних сил РФ — нафтопереробний завод «Рязанський».

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зафіксовано вибухи в районі цілі та масштабну пожежу на території підприємства, — розповіли у Генштабі.

Зазначається, що НПЗ «Рязанський» є одним із найбільших у нафтопереробних заводів центральній частині РФ та належить компанії «Роснєфть».

Потужності підприємства передбачають переробку понад 17 мільйонів тонн нафти на рік і відіграють важливу роль у забезпеченні пальним військових формувань противника та логістичних ланцюгів забезпечення збройних сил окупантів. Виведення частини виробничих потужностей заводу з ладу знижує можливості російської армії у веденні бойових дій, — зазначили у Генштабі.

Крім того, цієї ж ночі українські ударні безпілотні системи уразили склад боєприпасів ворога в районі населеного пункту Валуйки Бєлгородської області РФ.

За інформацією Генштабу, ціль знищено, спостерігалися детонації та вибухи боєприпасів.

Реалізація заходів, спрямованих на припинення збройної агресії російської федерації проти України, триває. Далі буде, — наголосили у Генштабі.

Раніше сьогодні у соцмережах з’явилися відео, котрі показують пожежу на Рязанському НПЗ.