Кабінет міністрів України звільнив нинішнього очільника Держгеонадр.

У четвер, 7 січня, уряд ухвалив розпорядження № 12-р про звільнення Олега Гоцинця з посади голови Державної служби геології та надр України. Про це повідомляється на сайті Кабміну.

У документі йдеться, що рішення про звільнення ухвалили за угодою сторін відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 83 закону України «Про державну службу». Розпорядження підписала прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Гоцинець працював головою Держгеонадр з 29 листопада 2024 року до 7 січня 2026 року. Таким чином цю посаду він обіймав 13 місяців. А до цієї роботи він був начальником департаменту надрокористування АТ «Укргазвидобування», за сумісництвом менеджером проектів НАК «Нафтогаз України», а також експертом державної комісії України з запасів корисних копалин.

Нагадаємо, 5 січня президент Володимир Зеленський призначив Сергія Кислицю першим заступником керівника Офісу президента України. До цього призначення з лютого 2025 року він працював першим заступником міністра іноземних справ України Андрія Сибіги.