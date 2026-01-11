https://racurs.ua/n211382-v-irane-pogibli-bolee-500-chelovek-pravozaschitniki.html

Клькість загиблих у протестах в Ірані зросла щонайменше до 538 осіб, з яких 490 протестувальників. Про це повідомляє американська правозахисаї організація Human Rights Activists News Agency (HRANA),

В Ірані з 28 грудня тривають масові протести. Спочатку через обвал національної валюти і величезну інфляцію страйк влаштували торговці на Великому базарі в Тегерані. Потім протести охопили майже всю країну.

10 січня президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові допомогти Ірану в боротьбі за свободу.