В Ірані загинуло понад 500 осіб — правозахисники

https://racurs.ua/ua/n211382-v-irani-zagynulo-ponad-500-osib-pravozahysnyky.html

Ракурс

Клькість загиблих у протестах в Ірані зросла щонайменше до 538 осіб, з яких 490 протестувальників. Про це повідомляє американська правозахисаї організація Human Rights Activists News Agency (HRANA),

В Ірані з 28 грудня тривають масові протести. Спочатку через обвал національної валюти і величезну інфляцію страйк влаштували торговці на Великому базарі в Тегерані. Потім протести охопили майже всю країну.

10 січня президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові допомогти Ірану в боротьбі за свободу.