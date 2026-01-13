Минобороны Украины заявило о неотложной потребности в ракетах Patriot и NASAMS. Фото:

Посилити українську ППО закликали союзників у Києві.

Україна потребує додаткових ракет для комплексів протиповітряної оборони Patriot та NASAMS, щоб захищати критичну інфраструктуру від масованих ударів армії Російської Федерації. Про це 13 січня заявив заступник міністра оборони України Сергій Боєв, звертаючись до учасників позачергового засідання Ради Україна-НАТО, передає прес-службу Міноборони України у Telegram.

РФ суттєво збільшила кількість ракет і дронів для атак по Україні. Ми нагально потребуємо додаткових ракет до систем Patriot та NASAMS, — наголосив посадовець.

За словами Боєва, застосування окупантами балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік» поблизу кордонів НАТО показує агресивну політику Москви та те, що російська сторона не прагне миру.

У Міноборони України закликав партнерів інвестувати у програму PURL і розвиток оборонного виробництва, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів.

Нагадаємо, у листопаді президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна прагне замовити 27 систем ППО Patriot у американських виробників. А союзники в Європі тим часом «можуть позичити» Україні ті «Петріоти», які є в них у наявності.