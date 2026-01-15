В Луцке мужчина выстрелил из ружья в полицейского, фото: полиция Волыни

У Луцьку вчора, 14 січня, місцевий житель стріляв з рушниці у невістку й онука.

Про це повідомляє прес-служба поліції Волинці.

Зазначається, що інцидент стався на вулиці Наливайка:

наряд сектору протидії домашньому насильству прибув на виклик від жінки, яка повідомила, що свекор погрожує виселити її з квартири та поводиться агресивно. У помешканні жінка перебувала разом із малолітнім сином і побоювалась за їхню безпеку;

екіпаж у складі двох поліцейських прибув на місце й почав проводити профілактичну розмову з чоловіком 1956 року народження;

коли чоловіка втихомирили, він раптово вийшов до іншої кімнати та повернувся з рушницею, після чого різко націлився у бік невістки та внука;

поліцейські миттєво зреагували, один із них підскочив до зловмисника, прикривши жінку з дитиною. У цей момент фігурант здійснив постріл.

На щастя, дріб застряг у бронежилеті поліцейського. Поліцейські затримали чоловіка та викликали слідчо-оперативну групу, — розповіли у поліції. — Наразі життю й здоров’ю всіх учасників події нічого не загрожує. Поліцейського оглянули медики, він отримав легке тілесне ушкодження.

Фігуранта затримали, рушницю вилучено. За цим фактом внесені відомості до ЄРДР за ст. 348 Кримінального кодексу — посягання на життя працівника правоохоронного органу. За це правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.