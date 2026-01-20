Украина и США пока не подписывают «план процветания», фото: «Словарь синонимов онлайн»

Підписання лідерами США та України так званого «плану процвітання», котре, як очікувалося, відбудеться цього тижня у швейцарському Давосі, наразі скасоване.

Про це сьогодні, 20 січня, повідомило видання Axios з посиланням на інформовані джерела.

Зазначається, що співрозмовник видання серед українських посадовців заявив, що план підписання «плану процвітання» був скасований. Американський чиновник заперечив, що була визначена будь-яка дата, і заявив, що план ще потребує доопрацювання.

За інформацією видання, президент США Дональд Трамп все ще планує зустрітися зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами, однак, за словами джерела серед американських чиновників, «не варто очікувати жодних проривів».

Минулого тижня у ЗМІ з’явилася інформація, що Київ та Вашингтон готуються незабаром підписати «план процвітання» для післявоєнного відновлення України, який передбачає залучення 800 млрд дол. у реконструкцію України впродовж 10 років.

Джерело: Axios