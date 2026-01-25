https://racurs.ua/n211658-zelenskiy-poziciya-ukrainy-otnositelno-territoriy-ne-izmenilas-a-na-kompromiss-doljny-byt-gotovy.html

Україна не змінила свою позицію щодо територій, заявив Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з президентами Литви Гітанасом Науседою та Польщі Каролем Навроцьким у Вільнюсі.

За словами Зеленського, Росія вже довгий час робить усе, «щоб України не було на сході», але не може досягти цієї мети на фронті. «Всі знають нашу позицію. Ми воюємо за своє, ми не воюємо за територію чужої країни <…> Це дві принципово різні позиції — українська та російська. Американці намагаються знайти компроміс. Ми йдемо на те, що спілкуємось у тристоронньому форматі. <…> Але для компромісу потрібно, щоб усі сторони були готові. До речі, і американська сторона також», — сказав Зеленський.

Коментуючи переговори в Абу-Дабі, президент також повідомив, що на зустрічах обговорювалися 20-пунктний мирний план і проблемні питання, яких дуже багато — але поменшало.

Зеленський додав, що Україна чекає на гарантії безпеки від США та Європи, які «дають можливість конкретної дати закінчення цієї війни». Він додав, що двосторонні гарантії безпеки зі США готові на 100%, і тепер Київ чекає на дати і місце підписання.