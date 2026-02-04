Неожиданный прогресс может появиться в переговорах по Украине. Фото:

Переговори між делегаціями України, США та Росії відбудуться сьогодні, 4 лютого, Об'єднаних Арабських Еміратах.

На цих перемовинах може бути досягнутий більш перспективний результат, ніж очікувалось раніше. Є ознаки, що вказують на те, що сьогоднішні переговори у Абу-Дабі можуть бути більш перспективними, ніж широко вважається. Про це повідомило видання Politico із посиланням на деякі українські та американські джерела.

Обидві сторони насправді є більш конструктивними — що, треба визнати, є прикметником, який часто неправильно вживається та трактується, — розповіли джерела.

Водночас «Суспільне» із посиланням на джерело поінформувало, що українська делегація вже прибула на в Абу-Дабі, де заплановані тристоронні перемовин між Україною, США та РФ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що російські удари по енергетиці свідчать про небажання Москви вести переговори, тому роботу української делегації буде скориговано.

Попередній раунд тристоронніх консультацій між Україною, Сполученими Штатами та РФ відбувся в ОАЕ 23−24 січня. Тоді був прогрес у військових питаннях, але тема територій залишилася неврегульованою.

Джерела: Politico, «Суспільне»