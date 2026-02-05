Швеция выделила миллиард крон энергетической помощи Украине. Фото:

Енергетичну допомогу отримає Україна від ще однієї країни Європи.

Уряд Швеції 5 лютого вирішив терміново виділити Україні 1 млрд шведських крон (понад 110 млн дол.) на енергетичну підтримку в 2026 році. Ця сума є першою частиною з 10 млрд, виділених для України цього року. Про це повідомив місцевий телеканал SVT.

За словами міністра з питань співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Бенджаміна Доуса, лише за один місяць російська армія змогла вивести з ладу п’яту частину виробництва енергії в Україні. Урядовець наголосив, що виділена допомога піде на «електростанції, обігрівачі та запчастини, які необхідні для відновлення енергопостачання України».

Частина з цих грошей піде на рахунки Фонду енергетичної підтримки України, а інша — Програмі розвитку ООН.

Нагадаємо, 5 лютого до Києва надійшла перша партія енергетичного обладнання від Європейського Союзу. Партнери передали киянам 177 генераторів різної потужності: 135 джерел живлення потужністю 20 кВт та 42 генератори по 22 кВт. Друга партія повинна прибути вже 6 лютого.

Джерело: SVT