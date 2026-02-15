В Одессе гражданские напали на сотрудников ТЦК

https://racurs.ua/n212068-v-odesse-grajdanskie-napali-na-sotrudnikov-tck.html

У Київському районі Одеси 15 лютого цивільні особи застосували сльозогінні речовини та фізичну силу проти військовослужбовців ТЦК, особовий склад групи оповіщення отримав тілесні ушкодження.

Одеський обласний ТЦК: «Під час виконання заходів із перевірки військово-облікових документів та супроводження порушника військового обліку до районного ТЦК та СП, група військовослужбовців зазнала агресивного фізичного тиску з боку групи цивільних осіб. Замість виконання законних вимог представників Збройних сил України, натовп вдався до масового перешкоджання державній діяльності у сфері мобілізаційної підготовки.

У ході інциденту проти військовослужбовців застосували сльозогінні речовини та фізичну силу.

Внаслідок протиправних дій особовий склад групи оповіщення отримав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та хімічні опіки рогівки очей.

Постраждалих військовослужбовців госпіталізували. Також нападники пошкодили службовий автомобіль та засоби відеофіксації».