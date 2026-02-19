Трамп продлил санкции против РФ из-за войны в Украине. Фото:

Дональд Трамп продовжив антиросійські санкції за війну проти України.

Президент Сполучених Штатів Америки ще на рік продовжив санкції проти Російської Федерації. Ці обмеження були запроваджені у вересні 2018 року за окупацію українського Криму та в лютому 2022 року за визнання Кремлем незалежності так званих ДНР та ЛНР. Указ Трампа вже з’явився на сайті Федерального резерву США.

В указі йдеться про те, що агресія РФ проти України продовжує «становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США». Тому санкції будуть діяти ще рік.

Цей указ надає повноваження запроваджувати санкції проти людей та організацій, відповідальних за порушення суверенітету та територіальної цілісності України або за привласнення активів українського народу. Після анексії Криму санкційний список розширювали додатковими указами.

Термін дії цих санкцій спливав 6 березня 2026 року.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти Росії. Тоді у санкційний список потрапили нафтові гіганти «Роснефть» та «Лукойл», а також низка їхніх дочірніх компаній, що займаються видобутком, переробкою та продажем нафти і газу на території Росії. Загалом під обмеження потрапили понад 30 підрозділів обох компаній — нафтові родовища, газові та нафтопереробні заводи по всій території країни-агресора.