Угорщина вирішала захищати від України свої об'єкти критичної інфраструктури.

Будапешт вважає, що Київ «готує подальші кроки з метою порушення роботи угорської енергосистеми». Саме тому угорські військові будуть розміщені поблизу ключових об'єктів критичної інфраструктури. Також біля цих об'єктів мають посилити патрулювання поліції, а в прикордонному регіоні запровадять заборону на польоти БпЛА. Про це заявив прем'єр-міністр Віктор Орбан, пише HVG.

Я розпорядився посилити захист об'єктів енергетичної інфраструктури… Ми розмістимо військових біля енергетичних об'єктів та необхідні засоби, щоб запобігати атакам. Поліція буде патрулювати довкола визначених електростанцій, розподільчих станцій і диспетчерських центрів, — наголосив він.

Також угорський прем'єр заявив, що Київ начебто тисне на Угорщину та Словаччину через нафтову блокаду". Орбан наголосив, що «Угорщину не можна поставити на коліна».

Нагадаємо, 27 січня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі зробив чергову різку заяву щодо української євроінтеграції. Він заявив, що Будапешт є непохитним щодо розширення європейського блоку й не підтримає вступ України до Європейського Союзу в найближчі 100 років.

Джерело: HVG