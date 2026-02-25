Норвегия выделила Украине 9 млрд дол. финансирования на 2026 год

https://racurs.ua/n212287-norvegiya-vydelila-ukraine-9-mlrd-dol-finansirovaniya-na-2026-god.html

Україна отримає потужну фінансову допомогу від Норвегії в 2026 році.

Уряд Норвегії цьогоріч надасть Україні 9 млрд дол. фінансової підтримки в межах програми Nansen Program. Гроші витратять на військову і цивільну підтримку України. Про це 25 лютого під час візиту до Києва заявив премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, повідомила у Telegramпрем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, новий пакет допомоги є продовженням партнерських відносин з Норвегією, яка серед іншого зробила і найбільші внески у межах ініціативи PURL, що дозволяє суттєво посилити українську протиповітряну оборону.

Також Свириденко обговорила з норвезьким прем'єром те, як посилити українську енергетичну безпеку. Очільниця Кабміну наголосила, що допомога Норвегії в імпорті газу та внески до Фонду підтримки енергетики та гранти є надзвичайно важливою. Також Осло надало обладнання з розподіленої генерації, яке буде працювати на базі об'єктів «Група Нафтогаз».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що Європейський Союз надає Україні новий пакет енергетичної допомоги обсягом 100 млн євро. Також Брюссель разом із Києвом також працюватиме над новим зимовим енергетичним планом на 2026−2027 роки.